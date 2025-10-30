Сен-Дени — о бое с Дариушем: есть шанс, что кто-то из нас проиграет до финального гонга

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени высказался насчёт предстоящего боя против девятого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг американца иранского происхождения Бенеила Дариуша, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США) на турнире UFC 322.

«В UFC предложили мне поединок с Бенеилом вскоре после того, как я провёл бой с Руффи. И это тот бой, в котором я хотел бы принять участие.

Бенеил очень целеустремлённый парень, он редко проигрывает решением судей и никогда не проигрывал по очкам. Кроме того, Дариуш хорош в стойке, он разносторонне развит. Мы будем конкурировать с ним во всех аспектах ММА, поскольку Бенеил способен вести поединок в любой сфере. Он способен на многое и является хорошим бойцом.

Исходя из наших с ним стилей ведения боя, есть большая вероятность того, что кто-то из нас двоих проиграет до финального гонга», — приводит слова Сен-Дени портал RMC Sport.