Мокаев: если бы со мной было тяжело работать, UFC не продержала бы меня семь боёв

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев высказался о своём увольнении из престижнейшей организации мира.

«Знаете, что меня расстраивает? Когда вы делаете что-то не так, вы не расстраиваетесь. Вы получаете то, чего заслуживаете. Но когда вы не делаете того, что вы якобы сделали, и СМИ показали вас как плохого парня… Вот что меня расстроило. Мне плевать на контракт. Но неправда не может выйти наружу и испортить чью-то репутацию.

Если бы я был плохим парнем, если бы со мной было тяжело работать, UFC не продержала бы меня семь боёв. Меня бы сразу выгнали. Мне дважды продлевали контракт с UFC, с лучшими условиями, очевидно», — приводит слова Мокаева издание MMA Fighting.