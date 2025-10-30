Олейник назвал фаворита в бою Волкановски — Евлоев

Бывший боец UFC россиянин Алексей Олейник высказался о потенциальном поединке в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и соотечественником Мовсаром Евлоевым.

«Волкановски уже залёживали, с одной стороны. С другой стороны, у Евлоева гораздо лучше кардио. Он молод и очень силён. Работает как бульдозер. В одном и том же крутом режиме. Интересный бой. Алекс не молод, зато опыта хоть отбавляй. Наверное, небольшим фаворитом можно считать Евлоева», – приводит слова Олейника издание MMA.Metaratings.ru.

Мовсару Евлоеву 31 год. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 310 в декабре, Евлоев победил судейским решением американского экс-чемпиона Алджамейна Стерлинга.