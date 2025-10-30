Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Он помог, когда никто не хотел». Владелец UFC рассказал о вкладе Трампа в организацию

«Он помог, когда никто не хотел». Владелец UFC рассказал о вкладе Трампа в организацию
Комментарии

Ари Эмануэль, генеральный директор компании TKO Group Holdings, владельца UFC, рассказал о помощи действующего президента США Дональда Трампа в становлении бойцовского промоушена.

«Я представлял президента семь или девять лет в его дни на NBC (Трамп являлся исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу «Кандидат». — Прим. «Чемпионата»). У него были потрясающие отношения с Даной [Уайтом], когда UFC только начинали. Трамп стал первым в Атлантик-Сити, кто дал дорогу UFC, никто не хотел этого делать, люди называли это петушиными боями. Они сохранили замечательные отношения. Когда президент шёл на второй срок, Дана помог ему со стратегией в социальных сетях», — сказал Эмануэль в подкасте Norges Bank Investment Management.

Материалы по теме
«Вопрос решён». Боец UFC заявил, что Дональд Трамп пообещал ему поединок в Белом доме
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android