«Он помог, когда никто не хотел». Владелец UFC рассказал о вкладе Трампа в организацию

Ари Эмануэль, генеральный директор компании TKO Group Holdings, владельца UFC, рассказал о помощи действующего президента США Дональда Трампа в становлении бойцовского промоушена.

«Я представлял президента семь или девять лет в его дни на NBC (Трамп являлся исполнительным продюсером и ведущим реалити-шоу «Кандидат». — Прим. «Чемпионата»). У него были потрясающие отношения с Даной [Уайтом], когда UFC только начинали. Трамп стал первым в Атлантик-Сити, кто дал дорогу UFC, никто не хотел этого делать, люди называли это петушиными боями. Они сохранили замечательные отношения. Когда президент шёл на второй срок, Дана помог ему со стратегией в социальных сетях», — сказал Эмануэль в подкасте Norges Bank Investment Management.