Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это не видеоигра». Экс-боец UFC вступился за Аспиналла после UFC 321

«Это не видеоигра». Экс-боец UFC вступился за Аспиналла после UFC 321
Комментарии

Бывший боец UFC Мэтт Браун прокомментировал результат поединка за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Меня действительно возмущает этот нарратив, все обвиняют Тома Аспиналла. Откуда это взялось? Что он сделал не так? Люди говорят, что просто нужно было перетерпеть. Идите к чёрту! О чём вы говорите? Это не бой насмерть. Это не видеоигра. Это профессиональное соревнование. Том хочет победить и хочет для себя наибольшие шансы на победу», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.

Материалы по теме
«Это было приватно». Кормье раскритиковал Аспиналла за публикацию из разговора
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android