«Это не видеоигра». Экс-боец UFC вступился за Аспиналла после UFC 321

Бывший боец UFC Мэтт Браун прокомментировал результат поединка за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Меня действительно возмущает этот нарратив, все обвиняют Тома Аспиналла. Откуда это взялось? Что он сделал не так? Люди говорят, что просто нужно было перетерпеть. Идите к чёрту! О чём вы говорите? Это не бой насмерть. Это не видеоигра. Это профессиональное соревнование. Том хочет победить и хочет для себя наибольшие шансы на победу», — приводит слова Брауна издание MMA Fighting.