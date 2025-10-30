Теренс Кроуфорд встретился с Василием Ломаченко в Колумбии

Чемпион мира в пяти весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound непобеждённый американец Теренс Кроуфорд встретился с украинцем Василием Ломаченко в Колумбии, где проходит ежегодный саммит Всемирной боксёрской организации (WBO).

Фото: The Ring

Теренсу Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году. Становился чемпионом мира в лёгком (до 61,2 кг), первом полусреднем (до 63,5 кг), полусреднем (до 66,7 кг), первом среднем (до 69,9 кг) и втором среднем (до 76,2 кг) дивизионах.

Василию Ломаченко 37 лет. Украинец дебютировал как профессионал в 2013 году. Становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком дивизионах.