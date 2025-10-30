Диллашоу — об отказе Аспиналла продолжать бой с Ганом: кажется, Том выбрал лёгкий путь

Двукратный чемпион UFC американец Ти Джей Диллашоу прокомментировал результат поединка за титул в тяжёлом весе (до 120 кг) между Томом Аспиналлом и Сирилем Ганом, состоявшегося на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, бой был признан несостоявшимся из-за непреднамеренного тычка в глаз.

«Прежде всего, это было нарушение, и Сириль Ган ответственен за него. Но судя по тому, как это выглядело… Его глаз был закрыт, когда в него ткнули. Он сказал, что не видит, но он даже не пытался открыть его.

Очевидно, меня там не было. Но вы видели фото после, и его глаз выглядел нормально. Я видел, как в глаз засовывали целый палец и бой продолжался. Не знаю… Конечно, это домыслы, но мне кажется, что он выбрал лёгкий путь», — сказал Диллашоу в подкасте JAXXON.