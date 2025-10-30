Скидки
Пакьяо подтвердил переговоры о реванше с Мейвезером

Пакьяо подтвердил переговоры о реванше с Мейвезером
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо подтвердил слух о переговорах касательно реванша с непобеждённым американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

«Прямо сейчас мы ведём активные переговоры о моём следующем бое. Возможен реванш с Флойдом Мейвезером. Сейчас идёт много обсуждений, поэтому сложно предсказать, какой бой я объявлю. Жду окончательного решения», — приводит слова Пакьяо ESPN.

Напомним, первый поединок Пакьяо и Мейвезера состоялся в мае 2015 года в США и завершился победой американца единогласным судейским решением.

