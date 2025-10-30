Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жанибек Алимханулы сразится за три мировых титула с Эрисланди Ларой 7 декабря в США

Жанибек Алимханулы сразится за три мировых титула с Эрисланди Ларой 7 декабря в США
Комментарии

Боксёрское шоу Premier Boxing Champions (PBC) анонсировало боксёрский вечер, который состоится 7 декабря в Сан-Антонио (США).

В главном карде чемпионы мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) и кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO) проведут объединительный поединок за титулы WBA, IBF и WBO.

Жанибеку Алимханулы 32 года. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе, в 2023-м — объединённым чемпионом.

Эрисланди Ларе 42 года. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, в 2014-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), в 2019-м стал двукратным чемпионом, в 2021-м – чемпионом в двух весовых категориях.

Материалы по теме
Инсайдер: Жанибек Алимханулы и Эрисланди Лара проведут объединительный бой 7 декабря
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android