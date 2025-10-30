Жанибек Алимханулы сразится за три мировых титула с Эрисланди Ларой 7 декабря в США

Боксёрское шоу Premier Boxing Champions (PBC) анонсировало боксёрский вечер, который состоится 7 декабря в Сан-Антонио (США).

В главном карде чемпионы мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) и кубинец Эрисланди Лара (31-3-3, 19 KO) проведут объединительный поединок за титулы WBA, IBF и WBO.

Жанибеку Алимханулы 32 года. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе, в 2023-м — объединённым чемпионом.

Эрисланди Ларе 42 года. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, в 2014-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг), в 2019-м стал двукратным чемпионом, в 2021-м – чемпионом в двух весовых категориях.