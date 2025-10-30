Хорхе Масвидаль оценил готовность Умара Нурмагомедова к реваншу с Двалишвили

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль высказался о потенциальном реванше в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Я бы хотел увидеть ещё один бой Умара за пояс, но в то же время если проиграет во второй раз, то нескоро подерётся за титул. Вы хотите дождаться, когда он станет лучше, или хотите бросить его под величайшего бойца в истории легчайшего веса? Умару нужно набраться опыта и привыкнуть к пятираундовым боям. Поединок с Баутистой не был простым, а он был трёхраундовым», — сказал Масвидаль в интервью YouTube-каналу Death Row MMA.