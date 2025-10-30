Скидки
Американская журналистка: бой Двалишвили и Нурмагомедова был близким, я за реванш

Американская журналистка и комментатор UFC Меган Оливи выступила за организацию реванша в легчайшем весе (до 61 кг) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Умаром Нурмагомедовым.

«Непопулярное мнение. Я посчитала, что бой получился близким. Он был намного конкурентней, чем многие люди пытаются подать. Я бы хотела увидеть реванш. Думаю, что Умар сделал достаточно», — сказала Оливи в интервью YouTube-каналу Mike Bohn.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным судейским решением американца Марио Баутисту.

