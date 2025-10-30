Скидки
Жанибек Алимханулы прокомментировал анонс объединительного боя с Эрисланди Ларой

Чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Жанибек Алимханулы прокомментировал анонс объединительного поединка c обладателем титула WBA кубинцем Эрисланди Ларой, который состоится 7 декабря в Сан-Антонио (США).

«Моя цель – объединить четыре пояса и вписать своё имя в историю. Я неустанно работал. Я давно вызывал чемпионов, и Лара согласился. 7 декабря состоится большой бой. Если на то будет воля божья, я завоюю свой третий титул. История почти написана», — приводит слова Алимханулы издание The Ring.

Жанибеку Алимханулы 32 года. Казахстанец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2022-м стал чемпионом мира в среднем весе, в 2023-м — объединённым чемпионом.

