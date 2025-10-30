Скидки
Чисора: виделся с Фьюри в Монако, он хочет драться с Усиком

Бывший претендент на титулы в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высказался о возможности возвращения на ринг двукратного чемпиона мира соотечественника Тайсона Фьюри.

«Я виделся с Тайсоном в Монако, Тайсон вернётся. Он хочет драться с Усиком. Цыганский король вернётся, не переживайте», — приводит слова Чисоры The Sun.

Напомним, Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в начале 2025 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, британец проиграл единогласным решением украинцу Александру Усику.

Ранее Фьюри заявил, что не вернётся на ринг даже за £ 1 млрд.

