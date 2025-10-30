Скидки
Хорхе Масвидаль назвал лучшего бойца UFC

Бывший претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль назвал, по его мнению, лучшего действующего бойца организации.

«Я считаю, что Ислам – лучший в партере. Когда дело доходит до партера, ему нет равных в контроле и приёмах, в партере он настоящий кошмар. Помимо этого, он наносит урон в стойке. Я без колебаний скажу, что сейчас Ислам – лучший боец на земле», – сказал Масвидаль в подкасте Death Row MMA.

Напомним, 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) Махачев сразится с австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

