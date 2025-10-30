Скидки
Тедди Атлас сказал, с кем Усик мог бы провести прощальный поединок

Известный американский тренер Тедди Атлас считает, что абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик мог бы провести прощальный поединок с бразильским MMA-бойцом Алексом Перейрой.

«Теперь, когда Усик знает, что приближается к завершению карьеры, возможно, он захочет сделать что-то другое, что-то, выходящее за пределы его области. И отчасти это бой с Алексом Перейрой. У Перейры большое имя, он пугающий парень. Он наводит страх в своём виде спорта, в MMA. Есть ли лучший способ завершить карьеру?» — приводит слова Атласа OLBG.

