Де ла Хойя — о Райане Гарсии: есть молодые бойцы, которые ничего не добились, но популярны

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер американец Оскар де ла Хойя высказался о конфликте со своим бойцом, американским полусредневесом Райаном Гарсией.

«Всё началось с неуважения, понимаете? Есть молодые бойцы, которые ничего не выиграли, ничего не добились в спорте, но они популярны, у них есть фанаты… в небоксёрском пространстве.

Это касается и Райана Гарсии. Неуважение, которое он проявил к спорту, к болельщикам, к себе, — это не поведение элитного спортсмена, который действительно хочет стать легендой в спорте», — приводит слова де ла Хойи издание talkSPORT.

