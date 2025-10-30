Шакур Стивенсон провёл спарринг с экс-чемпионом мира, пообещав скорый анонс боя

Чемпион мира в трёх весовых категориях непобеждённый американец Шакур Стивенсон опубликовал совместную фотографию с бывшим обладателем титула в лёгком весе (до 61,2 кг) соотечественником Кейшоном Дэвисом.

«Крутые раунды с моим братом в зачёте. Скоро анонс боя», — написал Стивенсон в социальных сетях.

Фото: из личного архива Шакура Стивенсона

Стивенсону 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2017 году. Он становился чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком (до 61,2 кг) дивизионах.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Стивенсон нанёс первое поражение в карьере мексиканцу Уильяму Сепеде.

