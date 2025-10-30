Скидки
Мухаммад Мокаев рассказал, как уход из UFC повлиял на его карьеру

Бывший боец UFC британец Мухаммад Мокаев высказался о своей карьере после увольнения из престижнейшей организации мира.

«Увольнение из UFC сделало меня популярнее. Те, кто не знал меня, узнали, что у меня семь побед [в UFC], а я был уволен. И это сделало меня популярнее. Если вернусь, всё внимание будет на наилегчайшем весе. Чемпион BRAVE с чемпионом UFC.

Это незаконченное дело. Я представляю пояс на своей талии. Но знаю, что являюсь самым высокооплачиваемым бойцом наилегчайшего веса в мире. Вот как ко мне относятся в BRAVE», — приводит слова Мокаева издание MMA Fighting.

