Куинтон Джексон: UFC стоит увеличить бонус за бой вечера до $ 1 млн

Бывший чемпион UFC американец Куинтон Джексон считает, что организация сможет решить проблему скучных боёв, если увеличит бонус за лучший поединок вечера.

«Скажу, как UFC может всё исправить. Если бы я был промоутером, если бы у меня были такие же деньги, как у UFC, увеличил бы бонус за бой вечера. UFC заработала $ 7 млрд только на правах, верно? Я бы увеличил бонус до $ 1 млн. Они могут себе это позволить. И тогда вы получите больше захватывающих боёв», — сказал Джексон в подкасте JAXXON.

