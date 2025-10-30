Скидки
Сехудо: если Топурия поднимется в полусредний и сразится с Махачевым, это всё перечеркнёт

Сехудо: если Топурия поднимется в полусредний и сразится с Махачевым, это всё перечеркнёт
Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался о намерении непобеждённого 28-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) испано-грузина Илии Топурии в скором времени подняться в полусредней вес (до 77 кг), куда ранее перешёл Ислам Махачев.

«Считаю, что Илии сначала нужно «зачистить» этот дивизион, прежде чем он решит подняться в следующий. Мне же этого не позволили, хотя я всегда хотел творить историю.

Если Илия всё-таки поднимется сразу и сразится с Исламом Махачевым, это полностью всё перечеркнёт», — сказал Сехудо в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Сам Топурия перешёл в лёгкий вес из полулёгкого (до 66 кг) в феврале 2025 года.

