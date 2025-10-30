Скидки
Менеджер Волкова подтвердил, что следующий бой Александра точно будет титульным

Менеджер Волкова подтвердил, что следующий бой Александра точно будет титульным
Иван Банников, менеджер россиянина Александра Волкова, занимающего второе место рейтинга UFC в тяжёлом весе, заявил, что следующий бой его клиента точно будет титульным.

«Следующий бой Александра за пояс. Да, мы немного подождём реванш Тома и Сириля. Как обещал Дана Уайт, реванш пройдёт в ближайшее время. Тем более мы теперь знаем, что зрение Тома никак не пострадало. Теперь только титул! Александр заслужил его и долго к этому шёл. Другие бои совершенно не имеют никакого смысла», — приводит слова Банникова «Матч ТВ».

Действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) является британец Том Аспиналл. 25 октября он вышел на бой с лидером рейтинга Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Однако этот бой был признан несостоявшимся, так как Том получил тычок в глаз в первом раунде и отказался продолжить поединок.

