Менеджер Волкова подтвердил, что следующий бой Александра точно будет титульным

Иван Банников, менеджер россиянина Александра Волкова, занимающего второе место рейтинга UFC в тяжёлом весе, заявил, что следующий бой его клиента точно будет титульным.

«Следующий бой Александра за пояс. Да, мы немного подождём реванш Тома и Сириля. Как обещал Дана Уайт, реванш пройдёт в ближайшее время. Тем более мы теперь знаем, что зрение Тома никак не пострадало. Теперь только титул! Александр заслужил его и долго к этому шёл. Другие бои совершенно не имеют никакого смысла», — приводит слова Банникова «Матч ТВ».

Действующим обладателем титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) является британец Том Аспиналл. 25 октября он вышел на бой с лидером рейтинга Сирилем Ганом на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Однако этот бой был признан несостоявшимся, так как Том получил тычок в глаз в первом раунде и отказался продолжить поединок.