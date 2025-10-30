Дэн Хукер: мне всё равно, где драться с Царукяном. Хоть в сауне, хоть в Антарктиде

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе, представитель Новой Зеландии Дэн Хукер эпатажно высказался о том, что его грядущий бой с Арманом Царукяном пройдёт в Дохе (Катар). Бой Царукян – Хукер станет главным событием турнира UFC Fight Night 264 22 ноября.

«Прибуду в Катар за пять дней до поединка – у меня будет достаточно времени, чтобы акклиматизироваться. Я не тот боец, который переживает из-за перелётов. Путешествовал по всему миру – для меня это привычное дело. Разница в часовых поясах? Да мне всё равно, где драться. Разбудите меня ударом по голове в два часа ночи и скажите, что Арман Царукян рядом – я буду готов. Согласен драться хоть в сауне, хоть в Антарктиде. Это всё детали, на которые мне плевать», — сказал Хукер в видео на YouTube-канале Sky Sport NZ.