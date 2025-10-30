Скидки
Чарльз Оливейра травмированным выходил на бой с Гамротом в Рио-де-Жанейро

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильский боец Чарльз Оливейра выходил на победный бой с поляком Матеушем Гамротом на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) травмированным.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра (W) — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Окончено
SUB
Матеуш Гамрот

«У нас небольшая травма, мы лечим её. Уже некоторое время лечим плечо и шею. Лечим это», — приводит слова Оливейры AgFight со ссылкой на видео от Chute Boxe Diego Lima, которое было записано перед боем Чарльза с Гамротом.

Бой Оливейры и Гамрота состоялся в ночь на 12 октября и стал главным событием UFC Fight Night 261. Чарльз победил удушающим приёмом во втором раунде.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.

