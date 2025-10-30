Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликован трейлер боя Джейка Пола и Джервонты Дэвиса

Опубликован трейлер боя Джейка Пола и Джервонты Дэвиса
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил официальный трейлер одного из самых ожидаемых боксёрских поединков осени — между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом. Бой состоится 15 ноября в 03:00 мск в Майами и будет доступен для всех подписчиков платформы без дополнительной оплаты. Это событие станет для Netflix следующим крупным шагом на рынке спортивных трансляций после успешного показа боя Майка Тайсона и Джейка Пола.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Кард дополнен ещё одним противостоянием: легенда MMA Андерсон Силва вернётся в спорт после двухлетнего перерыва, чтобы встретиться с ветераном UFC Крисом Уайдманом.

Материалы по теме
«Никогда не испытывал такого страха». Джейк Пол — о настрое на бой с Джервонтой Дэвисом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android