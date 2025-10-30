Опубликован трейлер боя Джейка Пола и Джервонты Дэвиса

Онлайн-кинотеатр Netflix представил официальный трейлер одного из самых ожидаемых боксёрских поединков осени — между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом. Бой состоится 15 ноября в 03:00 мск в Майами и будет доступен для всех подписчиков платформы без дополнительной оплаты. Это событие станет для Netflix следующим крупным шагом на рынке спортивных трансляций после успешного показа боя Майка Тайсона и Джейка Пола.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Кард дополнен ещё одним противостоянием: легенда MMA Андерсон Силва вернётся в спорт после двухлетнего перерыва, чтобы встретиться с ветераном UFC Крисом Уайдманом.