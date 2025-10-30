Пётр Ян поделился кадрами своей подготовки к титульному реваншу с Мерабом Двалишвили

Российский боец смешанных единоборств третий номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) Пётр Ян опубликовал в социальных сетях новые кадры своей подготовки к реваншу с чемпионом промоушена Мерабом Двалишвили, на видео Ян работает над силой своего хвата. Спортсмены сразятся 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

Первый поединок между Яном и Двалишвили прошёл 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Бой был главным событием вечера. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.

Всего на счету Яна 19 побед и пять поражений. В активе Двалишвили 21 победа и четыре поражения.