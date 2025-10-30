Скидки
«Все говорили бы, что он ничтожество». Роузи жёстко высказалась о любви фанатов к Хабибу

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы, американка Ронда Роузи жёстко высказалась о популярности бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова в фанатской среде.

«Думаю, единственная причина, по которой фанаты ММА так крепко прилипли к ##### Хабиба, — это то, что он ушёл на пенсию до того, как достиг своего предела. Если бы он продолжал драться, пока не достиг бы предела, все бы говорили: «Хабиб — ничтожество». Они так себя ведут со всеми.

Только посмотрите на WWE, там с таким почтением относятся к своим легендам, а в ММА как только ты не на вершине, уже не легенда и никогда ей не был», — сказала Роузи в видео на YouTube-канале Bert Kreischer.

