«Посмотрим, как обстановка». Хабиб Нурмагомедов присоединился к лагерю Махачева в США

Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что присоединился к лагерю Ислама Махачева в США.

«Прилетел в Америку. С завтрашнего дня уже вступаю в тренировочный процесс Ислама. Чуть больше двух недель до боя. Посмотрим, как у них обстановка в зале, как они себя здесь на ковре чувствуют», — сказал Хабиб в своём телеграм-канале.

Напомним, бывший чемпион UFC в лёгком весе Махачев готовится к поединку за титул организации в полусреднем весе (до 77 кг) с австралийцем Джеком Делла Маддаленой, который состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев
