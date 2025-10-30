Скидки
Экс-чемпион UFC Фигейреду попал в автокатастрофу. Его машина перевернулась несколько раз

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильский боец Дейвисон Фигейреду сообщил, что попал в серьёзную автомобильную аварию.

«Благодарю бога за избавление. Сегодня я попал в аварию. Молодая женщина, которая, по всей видимости, куда-то спешила и ехала на большой скорости, врезалась в середину моего автомобиля, отчего он несколько раз перевернулся», — написал Фигейреду в социальных сетях, приложив видео с места автокатастрофы.

Фигейреду, ныне выступающий в лёгком весе (до 61 кг), выходил в клетку в соглавном бою турнира UFC Fight Night 261, который прошёл в Рио-де-Жанейро (Бразилия) 12 октября. Дейвисон победил американца Монтела Джексона раздельным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Дейвисон Фигейреду (W) — Монтел Джексон
12 октября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Дейвисон Фигейреду
Окончено
SD
Монтел Джексон
