Джон Джонс прибыл на шоу на белом коне с повязкой на глазу, вновь потроллив Аспиналла

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс в очередной раз публично потроллил англичанина Тома Аспиналла из-за того, что он отказался от продолжения боя с французом Сирилем Ганом на турнире UFC 321. Аспиналл принял такое решение после того, как Ган ткнул ему пальцами в глаз в первом раунде. Схватка была признана несостоявшейся.

UFC 2025. UFC 321, Абу-Даби, ОАЭ
Том Аспиналл — Сириль Ган
25 октября 2025, суббота. 23:00 МСК
Том Аспиналл
Отменено
Сириль Ган

Джонс прибыл на церемонию взвешивания к турниру Dirty Boxing Championship 4 (Костлявый является совладельцем данной лиги) на белом коне, правый глаз которого был закрыт чёрной повязкой.

«Всё надо делать как следует. У нас тут замечательная лошадь с повязкой на глазу, мы с ней отлично проводим вечер», — прокомментировал свой поступок Джонс.

