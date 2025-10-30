Джон Джонс прибыл на шоу на белом коне с повязкой на глазу, вновь потроллив Аспиналла

38-летний бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории американец Джон Джонс в очередной раз публично потроллил англичанина Тома Аспиналла из-за того, что он отказался от продолжения боя с французом Сирилем Ганом на турнире UFC 321. Аспиналл принял такое решение после того, как Ган ткнул ему пальцами в глаз в первом раунде. Схватка была признана несостоявшейся.

Джонс прибыл на церемонию взвешивания к турниру Dirty Boxing Championship 4 (Костлявый является совладельцем данной лиги) на белом коне, правый глаз которого был закрыт чёрной повязкой.

«Всё надо делать как следует. У нас тут замечательная лошадь с повязкой на глазу, мы с ней отлично проводим вечер», — прокомментировал свой поступок Джонс.