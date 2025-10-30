Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хукер: бой с Гэтжи — это гарантия головной боли. Арман Царукян — путь к титулу для меня

Хукер: бой с Гэтжи — это гарантия головной боли. Арман Царукян — путь к титулу для меня
Аудио-версия:
Комментарии

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе, представитель Новой Зеландии Дэн Хукер подробно объяснил, по какой причине рад, что его следующим соперником стал именно Арман Царукян. Бой Царукян – Хукер станет главным событием турнира UFC Fight Night 264 22 ноября.

UFC 2025. UFC Fight Night 264, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:55 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Джастин Гэтжи — не тот парень. Он не приведёт меня к чемпиону. Бой с Джастином Гэтжи – это гарантия головной боли. Арман Царукян — это путь к титулу. Это путь к тому, чтобы стать чемпионом. Это путь к тому, чтобы быть лучшим бойцом.

Этот бой возбуждает меня, потому что все считают, что он намного лучше меня. Именно поэтому я так рад поединку с ним. Любое удачное действие с моей стороны – и он выглядит нелепо, ведь все говорят, что он суператлет, претендент на титул, что он должен побить Илию Топурию, что от него прячут чемпиона. Это его история. А теперь представьте, что он проигрывает Дэну Хукеру, парню из Новой Зеландии, у которого треть боёв – поражения. Думаю, именно ему есть что доказывать в этом бою, это трудное положение для бойца», — сказал Хукер в видео на YouTube-канале Sky Sport NZ.

Материалы по теме
Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир
Царукяна перестали «мариновать» в UFC. Арман возглавит исторический турнир
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android