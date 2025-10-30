Девин Хейни окончательно отказался от суда над Райаном Гарсией

Бывший чемпион мира в лёгком весе Девин Хейни заявил, что больше не собирается подавать в суд на Райана Гарсию после их скандального боя в апреле 2024 года.

«Это была хреновая ситуация для меня и моей команды, потому что мы остались крайними. Парень жульничал, а все шишки летели на меня. Я потерял кучу денег. Не хотел действовать через суд, поэтому не пошёл этим путём. Я сказал: давайте драться. Забудем о судах, забудем обо всём. Разберёмся на ринге», — заявил Хейни в подкасте The Ariel Helwani Show.

Напомним, апрельский бой завершился победой Гарсии, но результат был отменён после того, как у победителя обнаружили запрещённые вещества в допинг-пробах. Также Гарсия не смог уложиться в лимит весовой категории перед поединком, из-за чего лишился права на чемпионский титул.