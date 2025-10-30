Махачев — о лагере в Нью-Йорке: нигде в мире не видел таких цен на аренду жилья, дорого

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался о стоимости аренды жилья в Нью-Йорке, где он проводит заключительный этап подготовки к предстоящему турниру UFC 322.

«Хозяева этого дома, наверное, живут в нём всего лишь месяц в году. Остальное время сдают. Наверное, такие люди, как мы, приезжают на пару недель, снимают у них. Цена аренды, честно сказать, очень дорогая. Нигде в мире не видел, чтобы так дорого стоила аренда. Но ещё в Калифорнии, правда, дорогая. И здесь», — сказал Махачев в своём телеграм-канале.

UFC 322 пройдёт в ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Махачев выступит в главном событии вечера. Россиянину предстоит провести титульный поединок с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону будет стоять пояс полусреднего дивизиона (до 77 кг).