Исмаилов — об отказе от боя с Ковалёвым: в RCC не готовы платить столько, сколько хочу

Российский боец Магомед Исмаилов прокомментировал срыв своего потенциального боя с чемпионом RCC в среднем весе Владиславом «Белазом» Ковалёвым. Причиной стала невозможность договориться о финансовых условиях с организацией.

«Мы с лигой RCC, к сожалению, не договорились. Не могу сказать, что мои запросы им не по силам, скорее, они не готовы платить столько, хочу. Топтаться на месте и сражаться за гонорары, за которые сражался три года назад, не в моих интересах.

Я снимаюсь в кино, езжу на разные телепроекты, наслаждаюсь жизнью и имею прибыльные вложения. Если кто-то хочет, чтобы я свернул и принялся чистить картошку — придётся хорошо платить.

Так как мы с лигой не договорились, боя не будет, Владу следует придержать коней и не упоминать моё имя в том контексте, в котором он это делает сейчас. Это точно не приведёт к бою в клетке, признанию Влада или заработку денег, но последствия будут. Владу стоит воспринимать мои слова как вежливое предупреждение», — заявил Исмаилов в своих социальных сетях.

Напомним, ранее глава RCC Николай Клименко сообщил об отмене боя. Ковалёв завоевал титул чемпиона в сентябре, победив Александра Шлеменко. Исмаилов последний раз выступал в июле 2024 года в боксёрском поединке против Владимира Минеева, где потерпел поражение.