Джастин Гэтжи: не собираюсь получать по морде только из-за того, что пытался бороться

Аудио-версия:
Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи объяснил, по какой причине не часто используют свои борцовские навыки в боях.

«Я пришёл в MMA из борьбы, но использую её в боях не так часто, как можно было ожидать. Возможно, это хороший критический комментарий в мой адрес, потому что мог бы лучше внедрить её в свой стиль. Но, придя из борьбы и никогда не будучи ударником, я влюбился в удары.

Я всегда был лучшим [в борьбе], не давая людям повалить меня на пол.

Ещё один мой аргумент — студенческие бои по борьбе длятся семь минут. Мы же в UFC ведём 25-минутные бои. Так что я не собираюсь уставать за семь минут в борьбе и потом получать по морде только потому, что пытался бороться. Никогда так не проиграю», — сказал Гэтжи в своих социальных сетях.

Напомним, Гэтжи с детства занимался борьбой. В колледже он был спортсменом первого дивизиона NCAA. В частности, проводил схватки c Джорданом Берроузом (борец вольного стиля, олимпийский чемпион 2012 года).

