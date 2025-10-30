Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ты в порядке?» Алекс Перейра провёл спарринг с Марком Цукербергом

«Ты в порядке?» Алекс Перейра провёл спарринг с Марком Цукербергом
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра провёл совместную тренировку с американским медиамагнатом Марком Цукербергом.

Перейра проверил Цукерберга как в стойке, так и в борьбе.

Цукерберг даже перевёл Перейру в партер. Судя по ролику, последний явно не выкладывался в полную силу.

«Ты в порядке?» — спросил бизнесмен Алекса после того как он поднялся на ноги.

В своём последнем поединке, 5 октября, Перейра техническим нокаутом победил россиянина Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс в главном событии турнира UFC 320, который прошёл в Лас-Вегасе (США).

Материалы по теме
Убийца с детским лицом. В UFC появился новый Перейра
Убийца с детским лицом. В UFC появился новый Перейра
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android