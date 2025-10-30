«Ты в порядке?» Алекс Перейра провёл спарринг с Марком Цукербергом

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильский боец смешанных единоборств Алекс Перейра провёл совместную тренировку с американским медиамагнатом Марком Цукербергом.

Перейра проверил Цукерберга как в стойке, так и в борьбе.

Цукерберг даже перевёл Перейру в партер. Судя по ролику, последний явно не выкладывался в полную силу.

«Ты в порядке?» — спросил бизнесмен Алекса после того как он поднялся на ноги.

В своём последнем поединке, 5 октября, Перейра техническим нокаутом победил россиянина Магомеда Анкалаева и вернул себе пояс в главном событии турнира UFC 320, который прошёл в Лас-Вегасе (США).