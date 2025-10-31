Джервонту Дэвиса вновь обвиняют в насилии. Экс-подруга заявила, что он избил её в клубе

30-летний непобеждённый чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе американский боксёр Джервонта Дэвис вновь столкнулся с обвинениями в насилии, сообщает Baller Alert, ссылаясь на судебный документ.

В гражданский суд округа Майами-Дейд поступил иск от бывшей девушки Танки Кортни Россель. Она обвиняет его в нанесении побоев и похищении.

Согласно данным иска, Россель утверждает, что рано утром 27 октября 2025 года Дэвис ворвался в мужской клуб Tootsies в Майами, где она работала официанткой в VIP-зале, и напал на неё. Девушка рассказала, что Дэвис схватил её, начала душить и протащил по всему заведению к запасному выходу. После чего избил на парковке, нанося удары по затылку.

Россель и Дэвис встречались тайно около пяти месяцев. По словам девушки, их отношения имели крайне нездоровый характер: Джервонта постоянно оскорблял её и угрожал убийством.

В иске говорится, что теперь Россель страдает от посттравматического расстройства, тревожности и сильного страха. Она проходит терапию и живёт с другими людьми, поскольку больше не чувствует себя в безопасности в одиночестве.

Адвокаты девушки требуют возмещения ущерба и штрафных санкций, утверждая, что поведение Дэвиса было возмутительным, злонамеренным и преднамеренным. Также специалисты сослались на прошлые судебные иски в адрес Дэвиса, включая обвинения в насилии, предъявленные в 2020, 2022 и июле 2025 года.