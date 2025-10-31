Скидки
Сехудо: на мой взгляд, Хабиб мог бы стать первым чемпионом трёх дивизионов в истории UFC

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо не считает заслуги члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова значительнее своих в MMA.

«Он сделал недостаточно. Я сказал об этом Хабибу. Не хочу драться с этим парнем, но помню, у нас был очень ожесточённый разговор, потому что я не ставлю Хабиба выше себя. Честно, не ставлю.

Если бы Хабиб поднялся на пару весовых категорий, учитывая его достижения, да, его пришлось бы поставить высоко. Но если бы он мог сделать немного больше, искренне верю, что Хабиб совершил бы нечто потрясающее. Думаю, он мог бы стилистически завоевать титул даже в среднем весе.

Да, вот что я скажу, на мой взгляд, Хабиб мог бы стать первым чемпионом трёх дивизионов в истории UFC», — сказал Сехудо в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

