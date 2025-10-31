Скидки
Белаз — Исмаилову: не хочешь выходить — не выходи, снимайся в своих фильмах

Действующий обладатель чемпионского титула RCC в среднем весе белорус Владислав Ковалёв, более известный как Белаз, ответил Магомеду Исмаилову, который ранее оставил ему послание после отмены боя. Лига RCC не смогла согласовать с Исмаиловым финансовые условия потенциального боя с Белазом.

«Если ты уже так заговорил — тогда и сам обо мне не упоминай. Не хочешь выходить — не выходи. Прячешься за цифрами — твоё дело. Мне всё стало понятно. Снимайся в своих фильмах, живи своими делами — только без слов в мою сторону.

Но про поп-MMA ты зря заговорил. Поп-MMA, в моём понимании, — это когда вы всей толпой на Минеева налетели, помнишь? Вот это поп-MMA. А то, что мы делали, — это раскачка боя. Ты сам подогревал интерес, сам создавал весь этот шум, а теперь рассказываешь, будто ты в стороне.

Будешь готов — дай знать. Я всегда на связи. Готов выйти без разговоров и лишнего шума. Я не из тех, кто бегает за вниманием. Я из тех, кто выходит в клетку и решает вопросы там», — написал Белаз в своём телеграм-канале.

