Артур Биярсланов победил Сергея Липинеца единогласным решением судей

Комментарии

В ночь на 31 октября в Монреале, Канада, проходит вечер профессионального бокса, в рамках которого свой очередной поединок провёл российский боксёр Артур Биярсланов. Соперником непобеждённого спортсмена стал опытный Сергей Липинец. На кону стоял региональный пояс чемпиона NABF. Россиянин в итоге выиграл поединок единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Биярсланов (W) — Сергей Липинец
31 октября 2025, пятница. 05:30 МСК
Артур Биярсланов
Окончено
UD
Сергей Липинец

Поединок продлился все отведённые на него десять раундов, по окончании которых судьи выставили счет 99–90, 97–92 и 96–93 в пользу дагестанского боксёра. В третьем раунде Липинец побывал в нокдауне.

Для Артура Биярсланова эта победа стала 20-й в профессиональной карьере. Он по-прежнему не потерпел ни одного поражения. Липинец, в свою очередь, потерпел пятое поражение при 18 победах и одной ничьей.

