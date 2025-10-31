Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Россиянин Ильяс Хамзин сделал вес перед чемпионским боем в Karate Combat

Россиянин Ильяс Хамзин сделал вес перед чемпионским боем в Karate Combat
Комментарии

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Майами (Флорида, США) состоится турнир Karate Combat 57, в главном событии которого российский боец Ильяс Хамзин сразится за титул с американцем Адрианом Уэзерсби. В преддверии спортивного мероприятия состоялась церемония взвешивания, участие в которой приняли бойцы. Как информирует пресс-служба клуба «Архангел Михаил», Ильяс успешно сделал вес.

Поединки турнира будут проходить по правилам профессионального карате.

Ранее Хамзин оценил поединок за титул в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, в котором бразильский атлет в первом раунде нокаутировал россиянина.

Материалы по теме
Эксклюзив
Хамзин: Перейра — камень. Сомневаюсь, что будет третий бой с Анкалаевым

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android