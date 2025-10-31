Россиянин Ильяс Хамзин сделал вес перед чемпионским боем в Karate Combat

В ночь с 31 октября на 1 ноября мск в Майами (Флорида, США) состоится турнир Karate Combat 57, в главном событии которого российский боец Ильяс Хамзин сразится за титул с американцем Адрианом Уэзерсби. В преддверии спортивного мероприятия состоялась церемония взвешивания, участие в которой приняли бойцы. Как информирует пресс-служба клуба «Архангел Михаил», Ильяс успешно сделал вес.

Поединки турнира будут проходить по правилам профессионального карате.

Ранее Хамзин оценил поединок за титул в полутяжёлом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, в котором бразильский атлет в первом раунде нокаутировал россиянина.

