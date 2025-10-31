«Вакантирую титул». Чемпион UFC Том Аспиналл — о возможном поединке с Анте Делией

32-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл высказался о возможном поединке с 35-летним хорватским тяжеловесом и бывшим чемпионом PFL Анте Делией.

«Если Анте окажется в шаге от титульного боя, то я вакантирую чемпионство. Я определённо сказал это не для того, чтобы попасть в заголовки газет. Я говорю это от чистого сердца. У меня есть правило, согласно которому, если парни, которые бывали в моём доме и были в кругу моей семьи, или я был в их семе, то просто не могу представить себя сражающимся с ними вообще», — приводит слова Аспиналла издание Sports Illustrated.