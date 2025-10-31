«Сделал меня чемпионом». Костя Цзю показал архивное фото с тренером

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где выразил благодарность своему бывшему тренеру Владимиру Черни.

«Сегодня в России празднуют День тренера. И в этот день я не могу не сказать слова огромной, искренней благодарности человеку, который сделал меня не просто боксёром, а чемпионом. Владимир Цезариевич Черня, мой тренер, моя опора и мой учитель. Он не просто ставил мне удар и учил тактике. Он закалял мой характер, учил меня никогда не сдаваться и верить в себя, даже когда кажется, что силы на исходе. Он вложил в меня не только знания о боксе, но и частицу своей души, свою мудрость и свою безграничную веру. Я бесконечно благодарен судьбе, что она свела меня с таким учителем», — написал Константин, прикрепив к сообщению архивное фото с тренером.

Фото: Из личного архива Константина Цзю

Константин Цзю — трёхкратный чемпион СССР (1989–1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991), чемпион мира (1991), абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) cреди профессионалов. За время профессиональной карьеры принял участие в 34 поединках, в которых одержал 31 победу (25 нокаутом) и потерпел два поражения.

Материалы по теме Костя Цзю раскрыл, о чём говорил на встрече со Стивеном Сигалом

Главные новости дня: