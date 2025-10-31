Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Сделал меня чемпионом». Костя Цзю показал архивное фото с тренером

«Сделал меня чемпионом». Костя Цзю показал архивное фото с тренером
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF и WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Константин Цзю разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где выразил благодарность своему бывшему тренеру Владимиру Черни.

«Сегодня в России празднуют День тренера. И в этот день я не могу не сказать слова огромной, искренней благодарности человеку, который сделал меня не просто боксёром, а чемпионом. Владимир Цезариевич Черня, мой тренер, моя опора и мой учитель. Он не просто ставил мне удар и учил тактике. Он закалял мой характер, учил меня никогда не сдаваться и верить в себя, даже когда кажется, что силы на исходе. Он вложил в меня не только знания о боксе, но и частицу своей души, свою мудрость и свою безграничную веру. Я бесконечно благодарен судьбе, что она свела меня с таким учителем», — написал Константин, прикрепив к сообщению архивное фото с тренером.

Фото: Из личного архива Константина Цзю

Константин Цзю — трёхкратный чемпион СССР (1989–1991), двукратный чемпион Европы (1989, 1991), чемпион мира (1991), абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) cреди профессионалов. За время профессиональной карьеры принял участие в 34 поединках, в которых одержал 31 победу (25 нокаутом) и потерпел два поражения.

Материалы по теме
Костя Цзю раскрыл, о чём говорил на встрече со Стивеном Сигалом

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android