Бокс/ММА

«Тренировка с врагом». Стрикленд отреагировал на спарринг Перейры с Марком Цукербергом

Бывший обладатель пояса UFC в среднем весе Шон Стрикленд (США) отреагировал на спарринг чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Алекса Перейры (Бразилия) с американским предпринимателем и медиамагнатом Марком Цукербергом. Ранее соответствующим видео на своей странице в социальных сетях поделился Перейра.

«Тренировка с врагом», — написал Стрикленд в комментариях.

Напомним, в последнем поединке, который проходил 5 октября на турнире UFC 320, Перейра встречался с россиянином Магомедом Анкалаевым и победил его техническим нокаутом в первом раунде, вернув себе чемпионский пояс.

