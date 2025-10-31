«Тренировка с врагом». Стрикленд отреагировал на спарринг Перейры с Марком Цукербергом

Бывший обладатель пояса UFC в среднем весе Шон Стрикленд (США) отреагировал на спарринг чемпиона промоушена в полутяжёлом весе Алекса Перейры (Бразилия) с американским предпринимателем и медиамагнатом Марком Цукербергом. Ранее соответствующим видео на своей странице в социальных сетях поделился Перейра.

«Тренировка с врагом», — написал Стрикленд в комментариях.

Напомним, в последнем поединке, который проходил 5 октября на турнире UFC 320, Перейра встречался с россиянином Магомедом Анкалаевым и победил его техническим нокаутом в первом раунде, вернув себе чемпионский пояс.

