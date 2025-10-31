Мухаммад обратился к Аспиналлу по поводу резонансной остановки боя с Ганом на UFC 321

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался в защиту действующего чемпиона промоушена в тяжёлом дивизионе Тома Аспиналла, который подвергся критике после боя с Сирилем Ганом на турнире UFC 321. Поединок был остановлен уже в первом раунде после того, как Ган ткнул соперника в оба глаза, из-за чего британец не смог продолжить бой.

После турнира Том прошёл медицинские обследования, однако некоторые бойцы усомнились в серьёзности травмы и предположили, что Аспиналл искал способ выйти из поединка. Мухаммад, сам переживший похожую ситуацию в бою с Леоном Эдвардсом, обратился к Аспиналлу.

«Том, теперь ты начинаешь чувствовать то, что чувствовал я. Я уже был в такой ситуации. Тебя ткнули в глаз — это не твоя вина — а весь мир и фанаты обвиняют тебя. Совет: перестань об этом думать! Перестань переживать о том, что говорят люди, не пытайся никому что-то доказывать. Потому что даже если ты приведёшь доказательства — что ходил к врачу, что проверял глаза, — многие врачи скажут: «О, ничего страшного». Так что это особо не помогает делу.

В конце концов, думаю ли я, что ты сделал это нарочно? Что ты искал способ выйти из боя? Нет. После боя с Леоном у меня тоже не открывался глаз примерно 30 минут, и это было одно из самых трудных испытаний.

Дело было не столько в боли, сколько в том, что казалось, что всё кончено и врачи скажут: «Не возвращайся в спорт». Но, Том, тебе просто нужно перестать беспокоиться… просто прими эту критику», — сказал Мухаммад на своём канале в YouTube.

Главные новости дня: