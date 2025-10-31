«Профессионал ждёт». Азамат Мурзаканов бросил вызов Иржи Прохазке

36-летний непобеждённый российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Азамат Мурзаканов бросил вызов на поединок 33-летнему представителю Чехии и бывшему чемпиону дивизиона Иржи Прохазке.

«Иржи, выходи из леса. Профессионал ждёт», — написал Мурзаканов в социальной сети Х.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на турнире UFC 320, Прохазка победил техническим нокаутом американца Халила Раунтри.

Мурзаканов, в свою очередь, на турнире UFC 321 в Абу-Даби в первом раунде с помощью технического нокаута одолел австрийского атлета Александара Ракича, одержав свою 13-ю досрочную победу на профессиональном уровне.