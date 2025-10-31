Скидки
Кормье — о словах Аспиналла: идёшь в клетку, чтобы убить. Не хотел бы делать это с другом

Кормье — о словах Аспиналла: идёшь в клетку, чтобы убить. Не хотел бы делать это с другом
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье прокомментировал слова действующего чемпиона Тома Аспиналла о том, что он бы вакантировал титул, если бы пришлось драться со своим другом Анте Делией.

«Я не Делия. Этот парень — чемпион PFL — он многое сделал в своей карьере. Моя карьера началась с Кейна Веласкеса и закончилась с Кейном Веласкесом. Для меня было бы невозможно с ним драться. Бой в октагоне — это другое, потому что ты пытаешься кого-то уничтожить… ты идёшь туда, чтобы его убить, а я не хотел делать это с моим другом. И с первого удара, который я научился наносить, он был рядом, показывая мне все тонкости спорта», — сказал Кормье в эфире ESPN.

