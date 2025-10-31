Джон Джонс обратился к Дане Уайту насчёт турнира UFC в Белом доме

Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлой и полутяжёлой весовой категории Джон Джонс в очередной раз подчеркнул, что хотел бы провести поединок на турнире промоушена Даны Уайта в Белом доме. В октябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что турнир на территории Белого дома состоится в следующем году 14 июня.

«Дана, брат, пожалуйста. Я тренируюсь, чувствую себя отлично, я здоров, и для меня будет огромной честью представлять нашу страну и делать то, что у меня получается лучше всего», — сказал Джонс в интервью журналисту Дэйву Шмуленсону (The Schmo), фрагмент которого доступен в социальных сетях.

