«Ненавижу». Уайт — о том, что Аспиналл сделает титул вакантным в случае боя с другом

Президент промоушена UFC Дана Уайт отреагировал на слова действующего чемпиона в тяжёлом весе Тома Аспиналла о том, что он сделает титул вакантным в случае поединка со своим другом хорватом Анте Делией.

«Я ненавижу это. Многие друзья, родственники дрались друг с другом раньше. Это не определяет, дружите вы с кем-то или ненавидите кого-то. Вы соревнуетесь с ними, чтобы узнать, кто из них лучший, но это его решение, понимаете ли. Даже думать о том, чтобы сделать пояс вакантным, потому что ты не хочешь соревноваться с кем-то, — это абсолютное безумие, но он взрослый мужчина. Это его дело», — сказал Уайт в эфире TNT Sports.