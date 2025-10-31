Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо указал на разницу в карьере Хабиба и Алекса Перейры

Сехудо указал на разницу в карьере Хабиба и Алекса Перейры
Комментарии

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мнением о карьере в ММА россиянина Хабиба Нурмагомедова, становившегося чемпионом промоушена в лёгком весе, и бразильца Алекса Перейры – обладателя титула в полутяжёлом дивизионе.

«Думаю, разница между Хабибом и Перейрой в том, что Хабиб прошёл через испытание огнём, прежде чем завоевать титул. Если посмотреть на карьеру Перейры, то, с точки зрения заслуг и чемпионских поясов, всё круто, но, если вникнуть глубже, понимаешь, что пути были разные. Хабиб, так сказать, прошёл весь путь в лёгком весе, прежде чем встретил Конора Макгрегора. Затем он несколько раз защитил пояс и завершил карьеру с рекордом 29-0», — сказал Сехудо на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Материалы по теме
Сехудо: на мой взгляд, Хабиб мог бы стать первым чемпионом трёх дивизионов в истории UFC

Хабиб дал совет Аспиналлу перед боем за титул UFC:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android