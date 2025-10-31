Сехудо указал на разницу в карьере Хабиба и Алекса Перейры

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо поделился мнением о карьере в ММА россиянина Хабиба Нурмагомедова, становившегося чемпионом промоушена в лёгком весе, и бразильца Алекса Перейры – обладателя титула в полутяжёлом дивизионе.

«Думаю, разница между Хабибом и Перейрой в том, что Хабиб прошёл через испытание огнём, прежде чем завоевать титул. Если посмотреть на карьеру Перейры, то, с точки зрения заслуг и чемпионских поясов, всё круто, но, если вникнуть глубже, понимаешь, что пути были разные. Хабиб, так сказать, прошёл весь путь в лёгком весе, прежде чем встретил Конора Макгрегора. Затем он несколько раз защитил пояс и завершил карьеру с рекордом 29-0», — сказал Сехудо на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

