Бокс/ММА

Сен-Дени высказался о потенциальных проблемах чемпиона UFC Топурии в лёгком весе

13-й номер рейтинга UFC в лёгком весе француз Бенуа Сен-Дени поделился мнением о чемпионе дивизиона Илии Топурии. По его словам, у Топурии ещё не было поединков с бойцами, стиль которых мог бы реально представлять для него угрозу.

«Он очень хороший боец, но я думаю, что он ещё не встречался с соперниками, чьи стили могли бы создать для него наибольшие проблемы в этом весе. Полагаю, существует несколько профилей и стилей, которые могут быть для него трудными. Постараюсь получить возможность встретиться с ним однажды», — сказал Сен-Дени на канале RMC Sport Combat в YouTube.

Илия Топурия отдыхает, катаясь на багги:

